Los gobernadores del Norte Grande ya se encuentran reunidos en el CCB

Los gobernadores del Norte Grande mantienen hoy su última reunión del año, en el marco de la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional.

20/11/2025

Los gobernadores del Norte Grande mantienen este jueves su última reunión del año, en el marco de la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional, que tiene lugar en el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro comienza a las 10.30 y cuenta con la participación de Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y el mandatario anfitrión, Gerardo Zamora, quien culmina su mandato provincial y asume como senador nacional.

También se espera la presencia de otros gobernadores de la región, entre ellos Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La reunión se desarrolla en paralelo a una serie de actividades y exposiciones que tienen lugar entre miércoles y jueves en Santiago del Estero. Durante estas jornadas se realizan encuentros de divulgación sobre blockchain, innovación, finanzas descentralizadas y el futuro de la Web3, a cargo de referentes internacionales del ecosistema tecnológico.

Estas actividades —de entrada libre y gratuita, con cupo limitado por orden de llegada— están dirigidas a estudiantes, profesionales, emprendedores y público en general. El programa incluye charlas, talleres y paneles sobre algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo.

El Consejo Regional del Norte Grande Argentino tiene por objetivo "propender a la unidad regional y el desarrollo estratégico de nuestra región, a través de la conformación de una agenda temática y propositiva en materia de logística integrada, red vial urbana y rural, agua potable y cloacas, viviendas, fibra óptica, conectividad, energía urbana y rural, desarrollo económico e inversiones, ordenamiento territorial y urbano, educación, salud, deporte, turismo, cultura, seguridad, justicia, ambiente, integración regional e internacionalización de nuestra producción".