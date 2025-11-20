Reunión clave: qué va a pasar con la Supercopa Internacional y por qué Rosario Central sumaría estrella

Los dirigentes definen el calendario 2026, pero el tema que sacude los pasillos es la posible cancelación de la Supercopa Internacional. Si eso ocurre, el Canalla sería reconocido como el mejor equipo de la tabla anual.

20/11/2025

La Liga Profesional vive una jornada decisiva en Puerto Madero, donde el Comité de Primera División, con Claudio Tapia y Francisco Duarte a la cabeza, ajusta los últimos detalles de la temporada 2026. En la mesa oficial se debaten fechas, formatos, mercado de pases y descensos, pero el eje que domina el murmullo dirigencial es otro: qué sucederá con la Supercopa Internacional y cómo podría impactar en Rosario Central, que aguarda expectante la chance de sumar una nueva estrella.

Mientras los dirigentes avanzan sobre las cuestiones formales, en Arroyito tomó fuerza un rumor que sacudió el mapa: la posible cancelación de la Supercopa Internacional para este año. Según trascendió, la competencia —que históricamente enfrenta al campeón local con un ganador internacional— no se jugaría, y en su lugar se reconocería a Central como el mejor equipo de la tabla anual, otorgándole una estrella adicional. Aunque la mesa directiva evita confirmar o desmentir la versión, sí aclaran que “cualquier cambio sería para la próxima temporada”, dejando abierta una ventana de interpretación. Incluso se analiza una alternativa intermedia: mantener la Supercopa y, aun así, entregar el reconocimiento al mejor de la anual.

El tema, que no figura en la agenda formal, podría aparecer en el debate general. Por eso el club rosarino llegó con una comitiva de peso encabezada por Carlos Belloso, e integrada por Ángel Di María, Ariel Holan y Carolina Cristinziano, la vicepresidenta primera. La presencia de referentes jerarquiza la postura canalla y empuja el reclamo por el reconocimiento.

En paralelo, el Comité ratificará que en 2026 se mantendrá el formato actual: Apertura y Clausura, dos zonas de 15 equipos y 16 fechas cada uno. Además, se confirmará la inactividad en todas las ventanas FIFA, arrancando en marzo —cuando Argentina disputará la Finalissima ante España— y repitiéndose en septiembre, octubre y noviembre. También se analiza reemplazar los interzonales por una segunda fecha de clásicos, una propuesta que seduce a varios clubes por su atractivo televisivo y recaudación.

Otro punto de discusión tiene que ver con la organización del calendario: se descarta, por ahora, copiar el modelo inglés y liberar fines de semana para la Copa Argentina, que seguirá jugándose entre semana salvo excepciones. A su vez, se revisan las sedes para los torneos definitorios: el Clausura se jugará en Santiago del Estero el 13 de diciembre, mientras que el Trofeo de Campeones tendrá lugar en San Nicolás una semana después.

Los dirigentes también trabajan en las fechas del mercado de pases 2026, los ajustes a los formatos de competencia y la definición sobre los descensos. Las confirmaciones se conocerán tras el cierre del cónclave, pero por estas horas, la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la Supercopa Internacional mantiene en vilo al fútbol argentino… y especialmente a Rosario Central.