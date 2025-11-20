Zamora ratificó el compromiso de defender los intereses de las provincias del Norte Grande

Tras finalizar la 22° Asamblea del Norte Grande, el gobernador Gerardo Zamora anunció el traspaso de la presidencia pro témpore del cuerpo a su par de Catamarca, Raúl Jalil, y ratificó la decisión de “trabajar desde el federalismo por nuestros ciudadanos para que esta región se potencie”.

20/11/2025

Sobre los temas abordados en el encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural del Bicentenario, Zamora dijo que se trataron cuestiones urgentes, como un pedido unificado a la Nación a favor de La Rioja con relación a un punto de coparticipación que corresponde a la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Agregó: “También está en el presupuesto, pero con una cifra muy baja, las provincias que no han transferido sus cajas. No es el caso de Santiago del Estero, ni de Catamarca tampoco. Pero las provincias de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, no solamente que hay una deuda que está hoy en discusión en auditoría y en algunas cuestiones judiciables, sino que lo que tiene que devengarse este año por compensación por las cajas no transferidas, tampoco está en el presupuesto y es un tema que nos preocupa. Ese tema sea debatido y también somos solidarios con las cuatro provincias del norte”.

Informó además que se han planteado cuestiones que tienen que ver también con discusión del presupuesto 2026. “Hay proyectos y algunas discusiones que habíamos planteado el año pasado sobre una ley que está vigente y que toma de los recursos provinciales, que son coparticipables, el 1.9 que va a AFIP -hoy ARCA- que no está siendo utilizado todo de acuerdo a los estudios. Del 1.9 solamente un 1% sobra para cumplir los objetivos, y solicitamos que ese casi punto restante vuelva a la masa coparticipable porque son recursos de las provincias”, explicó.

De cara al futuro, destacó la importancia del plan maestro del Norte Grande, elaborado con el importante apoyo del Consejo Federal de Inversiones, que define la necesidad de invertir en las rutas del Mercosur, tanto viales, ferroviarias como pluviales. “Para nosotros –dijo- es un tema importante; además de que hay una preocupación por la paralización de la obra pública nacional que afecta no solamente a las rutas, sino a muchas otras obras que son importantes en este caso para nuestra región”.

El gobernador santiagueño dijo que la asamblea también resolvió emitir un documento en el que se expresará: “Primero la voluntad de trabajar juntos, de avanzar en la agenda común, y también de dialogar con el gobierno y por eso se solicitará al Gobierno Nacional una reunión como región para tratar la agenda específica. Además de otros puntos que tienen que ver con los fondos específicos”.

Finalmente, celebró que la región haya podido realizar en este último tiempo y contar para los próximos seis meses una agenda aprobada para trabajar con misiones comerciales, participar de ferias turísticas, tecnológicas y comerciales, punto en el cual también agradeció al CFI, además de las actividades de promoción regional en la Costa Atlántica, como se viene haciendo hace varios años.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, agradeció la confianza depositada por su designación como presidente pro témpore del cuerpo y destacó la figura de Zamora por sus capacidades y experiencia, además de su nueva función en el Senado de la Nación “por su visión que tiene federal del país y también por defender el Norte Argentino”.

Consultado sobre el trato con la Nación, dijo que es importante “tener confianza y diálogo” para la búsqueda de soluciones, “sin discriminar a nadie, a ninguna provincia”.

“Creo que hoy hay que defender el federalismo en un momento histórico que estamos pasando y esperamos ser atendidos y ser escuchados. No pedimos que se solucione todo, pero sí algunos temas que necesitamos”, agregó.

En tanto, el gobernador riojano, Ricardo Quinquela, valoró el respaldo de sus pares del Norte Grande al reclamo por los fondos de coparticipación para su provincia que son retenidos por la Nación. “Esto significó para La Rioja una pérdida enorme de oportunidades, de posibilidades y una diferencia sustancial con provincias como la nuestra”, dijo.

“Mi agradecimiento a las 10 provincias por la iniciativa que tuvo el presidente pro témpore saliente de incorporar esta petición a la autoridad Nacional que contempla en el presupuesto 2026 los fondos que le corresponden a La Rioja”, concluyó.