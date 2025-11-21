Video | Graves daños del viento huracanado en Capital: hubo cortes de luz y árboles caídos

Las ráfagas ocasionaron importantes complicaciones en la ciudad.

Hoy 02:35

El fuerte viento de la madrugada de este viernes y dejó un panorama de fuertes daños en distintos barrios. Las ráfagas, que vecinos describieron como “de tornado”, comenzaron cerca de las 2 y provocaron la caída de árboles, postes y la interrupción del servicio eléctrico en amplias zonas.

Los principales corredores urbanos quedaron completamente a oscuras. Sobre avenida Roca, la situación es crítica: no hay suministro eléctrico y se reportan árboles caídos. En los alrededores del estadio también se registró un corte general y la caída de grandes ramas, mientras que en el barrio Santa Clara los vecinos permanecen sin luz desde la madrugada.

A estas zonas se suman sectores aledaños al microcentro, que también quedaron a oscuras sin previo aviso. En inmediaciones de la Costanera, el Estadio Único Madre de Ciudades y barrios aledaños, también se vieron afectados.

La empresa Transnoa había informado que tiene fuera de servicio prácticamente todas las líneas y estaciones Transformadoras. Pero pasada las 3 de la madrugada el servicio se iba reestableciendo lentamente en algunos sectores de la Capital y Banda.

El viento, extremadamente fuerte, provocó daños en estructuras livianas, cartelería y tendido eléctrico, y generó una catarata de reportes. Pese a la magnitud del fenómeno, que dejó volar objetos, volteó árboles y cortó calles, todavía no cayó una sola gota de lluvia, lo que acentuó la sorpresa y el desconcierto entre los vecinos.