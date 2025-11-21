Ingresar
Tras la fuerte tormenta de la madrugada, se espera un viernes inestable y con 27ºC de máxima

Se anuncia una jornada con ráfagas de viento del sector sudeste, cielo mayormente nublado y tormentas aisladas durante la mañana.

Hoy 08:56

Tras la fuerte tormenta que ocasionó destrozos en Santiago del Estero y La Banda, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes inestable pero con condiciones mucho más calmas.

Por la mañana, se anuncia cielo mayormente nublado, tormentas aisladas y ráfagas de viento del sector sudeste. Hacia la tarde, cesarían las precipitaciones y los vientos rotarían al norte, dejando una máxima de 27ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el sábado la máxima alcanzaría los 30ºC, en una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y vientos leves de direcciones variables. El domingo, en tanto, se anuncia una jornada con cielo algo nublado, vientos moderados del noreste rotando al este y una máxima de 31ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

