Añatuya: un hombre irrumpió en la casa de una joven e intentó abusarla

La mujer lo identificó y radicó la denuncia. Otra víctima también lo acusó recientemente de un ataque similar.

En las últimas horas, una jóven denunció a un sujeto, por intento de abuso, tras ingresar al domicilio particular de la misma.

El abusador fue identificado por la mujer y es conocido en el ámbito delictivo como "Nutria". La misma además realizó una denuncia pública vía redes sociales, donde también compartió la historia de otra joven que había sufrido un intento de abuso por parte del mismo sujeto hace un par de meses atrás en la vía pública. En ese caso la víctima había luchado con el abusador y logro safarse.

De acuerdo al relato de la víctima, el sujeto habría ingresado forzando la reja de una ventana de su casa, manipuló algunas prendas íntimas y maquillaje suyo, para luego recostarse a la par de su cama desde donde la observaba. La mujer que descansaba junto a su hijo de 2 años, despertó en la madrugada y lo descubrió en su dormitorio, lo cual lo alertó y se fugó del lugar sin llevarse nada.

Horas más tarde radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría, pero temiendo por su integridad, ya que de momento el supuesto abusador no fue detenido, expresó en las redes sociales su historia.