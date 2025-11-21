Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 NOV 2025 | 23º
X
Policiales

La Policía decomisó elementos en un comercio por una causa de estafas y amenazas

El operativo se realizó en un comercio de materiales para la construcción del barrio Sportivo. Se secuestraron cheques, talonarios, documentaciones y un CPU vinculados a la causa.

21/11/2025

Personal de la Brigada de Investigación de la Comisaría 41, la División Prevención de la Departamental 13 y Criminalística llevaron a cabo un allanamiento en un comercio dedicado al rubro de materiales para la construcción ubicado en el barrio Sportivo, en relación a una causa por supuesto delito de estafa en perjuicio de una mujer de apellido Veliz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Elementos secuestrados Elementos secuestrados

El operativo, solicitado por la fiscal Dra. Rimini Cecilia, se realizó en las oficinas del Corralón del barrio antes mencionado y arrojó resultados positivos. Se secuestraron varios cheques, chequeras, documentaciones varias, boletas, un talonario de recibo y un CPU en funcionamiento.

Los bienes secuestrados estaban mencionados en el oficio judicial y se encuentran relacionados con la causa contra una mujer de apellido Sánchez y el comerciante de apellido Alonso, quienes se encuentran detenidos desde hace una semana. A los que además se les endilga los delitos de amenazas y extorsión.

TEMAS Añatuya

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Añatuya: dos menores chocaron contra un perro y terminaron impactando un auto estacionado
  2. 2. Tras la orden de decomiso de los bienes de CFK, la Justicia evalúa avanzar sobre el departamento de San José
  3. 3. Nueve de cada diez empleados en la Argentina usan inteligencia artificial en su rutina laboral
  4. 4. Central Córdoba enfrenta a San Lorenzo buscando el boleto a los cuartos de final del Clausura
  5. 5. Una abogada terminó tras las rejas por golpear a un hombre y atrincherarse en una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT