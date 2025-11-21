La Policía decomisó elementos en un comercio por una causa de estafas y amenazas

El operativo se realizó en un comercio de materiales para la construcción del barrio Sportivo. Se secuestraron cheques, talonarios, documentaciones y un CPU vinculados a la causa.

21/11/2025

Personal de la Brigada de Investigación de la Comisaría 41, la División Prevención de la Departamental 13 y Criminalística llevaron a cabo un allanamiento en un comercio dedicado al rubro de materiales para la construcción ubicado en el barrio Sportivo, en relación a una causa por supuesto delito de estafa en perjuicio de una mujer de apellido Veliz.

Elementos secuestrados

El operativo, solicitado por la fiscal Dra. Rimini Cecilia, se realizó en las oficinas del Corralón del barrio antes mencionado y arrojó resultados positivos. Se secuestraron varios cheques, chequeras, documentaciones varias, boletas, un talonario de recibo y un CPU en funcionamiento.

Los bienes secuestrados estaban mencionados en el oficio judicial y se encuentran relacionados con la causa contra una mujer de apellido Sánchez y el comerciante de apellido Alonso, quienes se encuentran detenidos desde hace una semana. A los que además se les endilga los delitos de amenazas y extorsión.