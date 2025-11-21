Nicolás Russo disparó contra Verón: "Estudiantes vota una cosa en el Comité y después él dice otra"

El presidente de Lanús se refirió a la Brujita, luego de que el club platense se manifestó públicamente en contra del título otorgado a Rosaro Central.

El reconocimiento de la AFA a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 sigue generando repercusiones en el fútbol argentino. Ahora, quien salió a hablar fue Nicolás Russo, presidente de Lanús, que lanzó un fuerte mensaje hacia Juan Sebastián Verón, titular de Estudiantes de La Plata, en medio de las versiones cruzadas por la votación que avaló la decisión.

Tras la polémica resolución que consagró al Canalla por haber terminado primero en la tabla anual, desde Estudiantes —representado en la reunión por Pascual Caiella— aseguraron que no hubo votación. Esa postura generó la inmediata respuesta de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y de Matías Mariotto, presidente de Banfield, quienes mostraron incluso el acta oficial. En ese contexto, Russo decidió involucrarse y apuntó contra Verón: “Todos los clubes apoyaron, salvo Estudiantes. El problema de Estudiantes… Yo no tengo nada ni con Verón y con Caiella soy amigo. Es un problema que viene de hace años”, sostuvo en diálogo con TyC Sports desde Asunción, donde Lanús se prepara para jugar la final de la Sudamericana.

El dirigente del Granate profundizó su crítica al Pincha y también dejó una invitación: “Estudiantes vota una cosa en el Comité y Verón dice otra. No solo por esto, ya pasaba en mi anterior gestión. Verón debería participar de las reuniones de Liga, venir y hablar ahí”.

Además, Russo explicó cómo se enteró del reconocimiento a Central. Relató que estando ya en Paraguay designó a Hernán Arboleya para asistir a la reunión de la Liga. “Ni bien ocurrió eso, Hernán se apartó, me llamó y me preguntó la postura de Lanús. Votamos a favor. No fue casualidad, creemos que estas decisiones, si son para bien de los clubes, hay que aceptarlas”, señaló.

El presidente de Lanús defendió la creación del título anual y su espíritu deportivo: “Es muy difícil ganar en el fútbol y festejar. Este torneo premia al que hizo mejor las cosas en el año. Sin salir campeón, es verdad, pero reconoce el mérito. Habrá otros torneos y más chances para todos”, comentó.

Russo también recordó que en el fútbol argentino no es la primera vez que se realizan cambios sobre la marcha. Citó el caso de 2016, cuando Lanús jugó y ganó la Copa Bicentenario, pese a que no estaba programada, y la suspensión de los descensos durante la pandemia: “Creo que estuvo bien. Los clubes atravesaban problemas financieros graves y necesitaban alivio”, argumentó.



