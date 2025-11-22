Una abogada terminó tras las rejas por golpear a un hombre y atrincherarse en una vivienda

El escandaloso hecho tuvo lugar en la ciudad de Añatuya. La profesional del Derecho se negó en dar cumplimiento a una medida fiscal y fue detenida tras desafiar a la policía.

Una abogada fue aprehendida en la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, acusada de expulsar a un hombre de una casa en sucesión, golpeándolo con un hierro y después atrincherarse y negarse a cumplir el desalojo judicial.

Se trata de Rita Liliana Martínez, 46, con residencia en calle 25 de Mayo del Bº Centro, a quien la fiscal, Alejandra Sobrero, le enrostra cargos por "usurpación" en perjuicio de Teófilo Benítez", del barrio Polo Norte.

Toda esta compleja situación se precipitó el jueves a la noche en una casa de avenida Lavalle. Al arribar los policías, afuera se encontraba el aludido Teófilo Benítez. El hombre habría señalado que compró un inmueble a Juan Carlos Martínez y contaba con toda la documentación respaldatoria. Agregó que minutos antes, había ingresado a la vivienda y que luego, arribó la letrada y lo expulsó golpeándolo con un hierro y que le dio patadas en todo el cuerpo.

Acto seguido, los uniformados dialogaron con la mujer. Ella habría manifestado que el inmueble está en sucesión y es de su propiedad por lo que no saldrá. A diferencia de Benítez, ella no exhibió ninguna documentación. Acotó que también fue golpeada por el hombre.

Alertada, la fiscal Sobrero dispuso que los policías reciban las denuncias de los protagonistas, presenten documentos, pero que no quedara nadie en la casa.

Benítez lo aceptó y se retiró. No fue el caso de Martínez, quien se atrincheró y dejó en claro que nadie la forzaría a retirarse de su casa.

Otra vez, los policías consultaron a la fiscal, Alejandra Sobrero. Esta vez, la orden fue apresarla, se confeccione un acta de identificación y aprehensión, y que Martínez sea alojada la Comisaría 4ª de la Mujer y Familia, previo paso administrativo por la Seccional 41.

Ahora, la Fiscalía ya habría solicitado audiencia de conversión a concretarse antes del miércoles en los tribunales de Añatuya.