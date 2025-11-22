El poder de los granos de café: ¿por qué deberías tirarlos al desagüe?

Te explicamos su función y las precauciones clave para que no terminen siendo un desastre en tu cocina.

Hoy 08:26

El café es una de las infusiones más consumidas a nivel mundial. Pero, además de su sabor y sus propiedades energizantes, el café tiene un uso alternativo menos conocido pero muy efectivo en el hogar: sus granos pueden ser utilizados para cuidar las cañerías y eliminar malos olores.

¿Por qué tirar granos de café por el desagüe?

Este sencillo truco casero tiene como objetivo aprovechar las propiedades aromáticas y desengrasantes del café para mantener las cañerías limpias y frescas. Cuando se tiran granos de café por el desagüe, se recomienda seguir un procedimiento sencillo: inmediatamente después, hacer correr un poco de agua caliente (sin llegar a hervir) para ayudar a arrastrar restos de grasa y suciedad acumulada en las tuberías.

El café tiene un poder desengrasante natural que ayuda a disolver la grasa, un problema común en las cañerías de la cocina o el baño. Además, el aroma intenso del café tiene el poder de neutralizar los malos olores, dejando un perfume agradable que sustituye los olores fuertes por una fragancia más suave y natural.

Beneficios del café en las cañerías

Los granos de café no solo funcionan como un desengrasante natural, sino también como un desodorante de caños, ayudando a mantener frescas las tuberías por más tiempo. A medida que los granos se deshacen en el agua, su aroma se dispersa, aportando un toque de frescura y limpieza al ambiente de la cocina o el baño.

Además, al utilizar este truco con moderación, no solo contribuyes a mantener las cañerías libres de residuos, sino que también reutilizas los restos de café, evitando desperdiciar este producto tan apreciado.

Precauciones a tener en cuenta

A pesar de sus beneficios, los expertos advierten que no se debe abusar de este truco. El café puede mezclarse con grasa y, si se usa en exceso, puede formar tapones que generen obstrucciones en las cañerías. Para evitar este problema, lo ideal es usar los granos de café de manera ocasional, y siempre acompañarlos de abundante agua caliente que permita arrastrar los residuos sin dejar restos pegajosos en las tuberías.

Es importante no tirar los granos de café en grandes cantidades ni de forma constante. Este truco debe ser visto como una solución puntual, ideal para limpiar y refrescar las cañerías, pero no como un hábito diario.