Operativo en Guasayán permitió recuperar herramientas robadas y detener al principal sospechoso

Efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 25 avanzaron en una investigación por el hurto de elementos de trabajo en Doña Luisa y lograron recuperar todas las herramientas y detener al presunto autor.

Hoy 08:48

La investigación comenzó luego de que un vecino de la localidad de Doña Luisa, en el departamento Guasayán, denunciara la sustracción de diversas herramientas de trabajo. Ante la presentación del damnificado, el personal de la Comisaría Comunitaria Nº 25 de San Pedro inició un relevamiento en la zona, donde los uniformados lograron identificar indicios vinculados al hecho.

Con esos elementos reunidos, la Justicia dispuso una orden de allanamiento, que permitió el secuestro de todas las herramientas denunciadas y la aprehensión del principal sospechoso.

El detenido, junto con los bienes recuperados, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la fiscal interviniente, mientras se continúan las actuaciones procesales correspondientes.

