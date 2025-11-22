Se recibió de médico, pero su festejo no fue como esperaba

Un joven de San Miguel de Tucumán causó alarma durante la celebración de su esperado título.

Hoy 09:55

En San Miguel de Tucumán, la graduación de un joven médico se convirtió en un fenómeno viral debido a un giro inesperado durante los festejos. Agustín, recién graduado de la facultad de medicina, celebraba su logro con una clásica "recibida", una tradición universitaria en la que los amigos y familiares lo rodean mientras le arrojan objetos, en una escena habitual en las colaciones de Argentina. Lo que parecía ser un día de euforia y emoción rápidamente dio un giro preocupante, transformándose en una viralidad inesperada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El momento fue grabado y subido a TikTok por la cuenta @lucamarocco7, con la intención de inmortalizar un instante especial de la vida del joven. Sin embargo, el video no solo captó la alegría de Agustín, sino que también registró un accidente que conmocionó a los presentes.

Mientras Agustín, descalzo y visiblemente emocionado, corría por la vereda para continuar con los festejos, un charco de agua oculto en el pavimento causó que se resbalara violentamente. El golpe que recibió fue en la parte posterior de su cabeza, justo en la nuca, generando alarma entre los testigos del accidente. En el video, se lee una leyenda que resume la gravedad del momento: "La recibida casi termina en velorio", un detalle que acentuó la tensión en las redes.

La publicación, que inicialmente buscaba capturar un momento de celebración, se transformó en un suceso viral. En menos de 24 horas, el video alcanzó más de 400 mil reproducciones, con más de 25 mil "me gusta" y 300 comentarios. Los usuarios de TikTok, entre la sorpresa y el humor, hicieron bromas sobre lo ocurrido, con frases como: "Un médico para el médico" o "Él mismo fue su primer paciente". La combinación de tensión y humor ante el accidente mostró cómo las redes sociales pueden amplificar de manera vertiginosa los eventos, transformándolos en un fenómeno viral en cuestión de horas.