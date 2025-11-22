Alpine recibió una multa por un error con el auto de Franco Colapinto durante el GP de Las Vegas

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) había emitido un aviso que involucraba al piloto argentino por irregularidades en su monoplaza. ¿Cuánto deberá pagar la escudería francesa?

Hoy 08:54

Franco Colapinto tuvo una buena actuación en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, donde logró avanzar a la Q2 y asegurarse el puesto 15° de largada. Sin embargo, la alegría vino acompañada de un llamado de atención: la FIA abrió una investigación por una infracción cometida por Alpine en el uso de neumáticos tras las prácticas.

Según informaron los comisarios deportivos, el monoplaza del argentino violó los artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1. El foco está puesto en el uso indebido de un juego de neumáticos intermedios que, por normativa, debía ser devuelto electrónicamente después de la tercera práctica libre.

La Federación Internacional del Automóvil explicó que la FP3 fue declarada sesión “mojada”, lo que activa la obligación de devolver un set de intermedios dentro de las dos horas posteriores. Además, el artículo 30.4 a) establece que el procedimiento debe realizarse a través del Cliente de Equipo de Carrera de la FIA.

Sin embargo, Alpine no cumplió con este paso y el auto 43, el de Colapinto, quedó bajo investigación. En el documento oficial, se detalló que el representante del equipo debía presentarse ante los comisarios a las 21:15 para explicar la situación.

Durante la madrugada argentina, la FIA confirmó la sanción: Alpine deberá pagar una multa de 5000 euros por la irregularidad. De todos modos, el piloto de Alpine no recibió penalización deportiva y mantendrá su posición de largada en el Gran Premio de Las Vegas.