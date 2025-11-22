Quirno advirtió que Argentina no firmará la declaración del G20: “Líneas rojas identificadas”

El canciller argentino está presente en la cumbre anual que se realiza en la ciudad sudafricana de Johannesburgo en representación del presidente Javier Milei.

Hoy 09:59

El canciller Pablo Quirno anunció este sábado que Argentina "no puede" respaldar la declaración adoptada por los líderes del G20, debido a "discrepancias" con el texto acordado durante la cumbre anual del bloque en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.

"Hemos señalado las líneas rojas identificadas (...) con el objetivo de apoyar las metas más amplias del G20. Esas líneas rojas siguen vigentes", afirmó ante el plenario Quirno, que acudió a la cita en representación del presidente, Javier Milei.

El ministro subrayó que, para Argentina, "es crucial preservar la integridad" del principio "central" del G20, que es el "consenso", y reconocer cuándo este no se ha alcanzado "en lugar de avanzar con un documento que no refleje fielmente una voluntad colectiva".