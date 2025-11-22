UNSE Kawsay realizó un encuentro recreativo de Newcom y la jornada fue un éxito

La actividad se desarrolló este viernes por la mañana e incluyó dinámicas, juegos, agasajos y un partido final. La propuesta destacó el valor del deporte como espacio de encuentro y pertenencia.

22/11/2025

El grupo UNSE Kawsay llevó adelante este viernes por la mañana una jornada especial dedicada al Newcom, el deporte adaptado que continúa creciendo en Santiago del Estero. La propuesta fue considerada un éxito por quienes participaron, destacando el clima de compañerismo y la alegría compartida durante toda la mañana.

Con la premisa “Porque el Newcom es mucho más que un partido”, el encuentro buscó ofrecer una experiencia diferente: volver a movernos, reencontrarnos, sentirnos parte de un equipo y disfrutar del juego. La actividad incluyó dinámicas, juegos recreativos, distintos agasajos y un partido final, que fue uno de los momentos más celebrados.

Newcom

Para esta edición, UNSE Kawsay invitó especialmente a dos equipos: Newcom Fernández y Qhali Kay Médicos, que se sumaron con entusiasmo y aportaron su energía al desarrollo de la jornada.

Desde el grupo destacaron que la esencia del encuentro estuvo en reafirmar que “participar es pertenecer”, un mensaje que resume el espíritu de UNSE Kawsay y su compromiso con generar espacios de integración y bienestar.

Newcom

La jornada dejó un saldo positivo y renovó el entusiasmo para continuar impulsando el Newcom como una práctica que fortalece los vínculos, promueve el movimiento y crea un lugar para encontrarse y compartir.