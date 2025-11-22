Le robaron dólares a un abogado: dos detenidos y dinero recuperado

La Policía halló parte del dinero sustraído en la casa de la empleada doméstica y completó el secuestro de pesos y dólares en la vivienda de su pareja.

Hoy 18:23

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 9 realizó dos allanamientos en el marco de una denuncia por la sustracción de dinero en efectivo y dólares, formulada por un abogado que señaló como sospechosa a su empleada doméstica.

En el domicilio de la mujer —de 28 años— se secuestró parte del dinero denunciado, oculto entre sus pertenencias, por lo que fue aprehendida. La investigación permitió establecer que su pareja, un hombre de 30 años, habría participado del ilícito y utilizado parte del botín.

Con esta información se efectuó un segundo allanamiento en el barrio Libertad, donde se secuestraron $281.600 pesos argentinos y 1.400 dólares, y se detuvo al sospechoso.

Durante el procedimiento también se halló una planta compatible con cannabis, cuyo resultado positivo fue confirmado mediante prueba de campo, quedando secuestrada por disposición fiscal.

Ambos detenidos y los elementos incautados a disposición de la Justicia.