“Tonada porteña” y short de Boca: buscan al hombre que apuñaló y abandonó al remisero en La Banda

La Policía intensifica la búsqueda del hombre acusado de apuñalar a un remisero durante un asalto y abandonarlo gravemente herido. El operativo se concentra en distintos barrios de La Banda, donde se realizan allanamientos y rastrillajes simultáneos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El remisero atacado es Franco Daniel Valdez, de 28 años, domiciliado en el barrio General Paz. Según relató, antes de las 19 fue contratado en calle Caminantes y Diaguitas, en la ciudad Capital, por un pasajero con “tonada porteña” y vestido con short de Boca, quien pidió ser trasladado al barrio Parque Industrial.

Al llegar al barrio IV Centenario, el pasajero extrajo un arma y exigió la entrega del dinero. La víctima se resistió y se produjo un forcejeo. El trabajador resultó con una herida cercana al músculo femoral de la pierna derecha y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional con un principio de shock hipovolémico por la pérdida de casi tres litros de sangre.

Tras recibir los primeros datos aportados por la víctima, efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos desplegaron un amplio operativo. Las primeras medidas incluyeron allanamientos sobre avenida Núñez del Prado, aunque no arrojaron resultados positivos.

La principal hipótesis indica que el sospechoso se encuentra en La Banda. Por ese motivo, los uniformados trabajan en los barrios Río Dulce, Avenida y El Tuscal, en busca de pistas que permitan dar con su paradero.

En paralelo, policías de civil realizan averiguaciones en el ambiente delictivo, bajo la premisa de que la presencia de un “porteño” no pasaría desapercibida.

Los fiscales siguen el caso en estado de alerta, mientras un juez refrenda nuevas órdenes de allanamiento para avanzar en la localización del agresor.