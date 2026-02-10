Central Córdoba va por un debut triunfal en la Copa Argentina ante Gimnasia de Jujuy

El Ferroviario se mide con el Lobo jujeño en Salta por los 32avos de final desde las 21.15.

Hoy 00:20

Central Córdoba inicia su camino en la Copa Argentina con la ilusión de avanzar de fase. El Ferroviario enfrentará este miércoles a Gimnasia de Jujuy por los 32avos de final, desde las 21.15, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión de TyC Sports.

El equipo dirigido por Lucas Pusineri llega tras un inicio de 2026 intenso e irregular, tras un 2025 marcado por el desafío internacional y el desgaste en el plano local. Sin embargo, el valioso triunfo en el Madre de Ciudades ante Unión, con gol de Michael Santos, significó una bocanada de aire para el plantel. El delantero uruguayo, flamante refuerzo llegado desde Vélez, empieza a consolidarse como una pieza clave en el nuevo armado del equipo.

En un contexto de rearmado del plantel, con salidas y nuevas incorporaciones, el Ferro necesita tiempo para encontrar su mejor versión. La Copa Argentina aparece como una oportunidad para afianzarse desde lo futbolístico y dar un paso firme en un torneo que históricamente ofrece sorpresas.

En cuanto a las bajas, Lucas Varaldo quedó descartado por un desgarro grado dos en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, mientras que Santiago Moyano padece una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda y tampoco estará disponible.

Del otro lado estará el Lobo jujeño, que afronta el certamen en paralelo a su preparación para una nueva temporada de la Primera Nacional. Con Hernán Pellerano como entrenador y una profunda renovación del plantel, en San Salvador de Jujuy mantienen intacta la ambición de regresar a la máxima categoría, objetivo que persiguen desde hace 17 años.

El duelo en Salta marcará el debut oficial del Ferroviario en la Copa Argentina 2026. Con la motivación renovada tras la última victoria y la necesidad de seguir creciendo en funcionamiento, Central Córdoba buscará comenzar el torneo con un triunfo que refuerce la confianza y lo deposite en la próxima instancia.