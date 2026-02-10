Multarán a quienes depositen residuos sin embolsar en la calle

Desde la Municipalidad recordaron que está prohibido generar minibasurales y que las infracciones detectadas por el cuerpo de inspectores son elevadas al Tribunal de Faltas para su correspondiente sanción.

Hoy 23:34

El fiscal municipal, Martín Ramos, recordó que no está permitido arrojar residuos domiciliarios, restos de podas o escombros en la via pública y que en caso de constarse infracciones durante los controles del cuerpo de inspectores se aplican multas, tal como establecen las ordenanzas vigentes.

"La Municipalidad presta de manera permanente el servicio de recolección de residuos domiciliarios en su correspondiente bolsa. A tal fin tiene diagramados días y horarios en cada sector de la ciudad", indicó al recomendar a los vecinos colocar los residuos para su retiro, los días y horas programados, y "abstenerse de depositar cualquier tipo de elementos en la via pública; mucho memos en plazas y paseos que generan los minibasurales".

"A pesar de que lo expuesto esta regla básica de la convivencia civilizada, es incumplida en algunos sectores de la ciudad. Frente a esto, la Municipalidad, a través de su cuerpo de inspectores tanto de la Dirección de Servicios Urbanos como de la Dirección de Calidad de Vida, labra las actas de infracción pertinente, elevándolas al Tribunal Municipal de Faltas para su juzgamiento y sanción.En ese sentido, es permanente el trabajo de inspección como incesantes las tareas de saneamiento ambiental por lo que toda acción que afecte la limpieza de la ciudad seguirá siendo sancionada", expresó Ramos.