María Becerra cumplió su sueño y fue bombera voluntaria por un día en Perú: “En la próxima emergencia te rescato yo”

La cantante visitó un cuartel de bomberos en Lima, se puso el uniforme y participó de entrenamientos reales antes de su show por el aniversario de Corazón Serrano.

Hoy 21:26

María Becerra volvió a sorprender a sus fans y demostró una vez más su compromiso social al cumplir uno de sus sueños: ser bombera voluntaria por un día. La artista visitó un cuartel de bomberos en la ciudad de Lima, Perú, donde participó activamente de las rutinas de entrenamiento junto a los voluntarios.

La cantante se encuentra en el país vecino por su presentación en el marco del 33° aniversario del grupo Corazón Serrano, y aprovechó su estadía para vivir esta experiencia que compartió en sus redes sociales.

Según se puede ver en los videos que circularon, María se colocó el uniforme reglamentario y realizó distintas pruebas habituales del entrenamiento bomberil, como subir escaleras, manipular mangueras, descender por el caño y completar circuitos físicos de exigencia.

“En la próxima emergencia te rescato yo”, bromeó la artista, visiblemente entusiasmada, tras superar los desafíos y mostrarse lista para la acción.

Durante la jornada, también se tomó tiempo para conversar con los bomberos voluntarios, interiorizarse sobre su labor cotidiana y hasta rendir un examen escrito como parte de la experiencia.

“Adelante central, acá bombero María Becerra de la Cosmopolita 11 yendo a emergencia”, dijo entre risas desde lo alto de un camión autobomba, en una escena que rápidamente se volvió viral.

El fuerte compromiso de María Becerra con los bomberos y las causas solidarias no es nuevo. Días atrás, la cantante realizó una importante donación para colaborar con las brigadas que combaten los incendios forestales en la provincia de Chubut.

La donación de María Becerra para combatir los incendios en Chubut

En medio de la preocupación por los incendios en el sur del país, la artista aportó recursos fundamentales para las brigadas autoconvocadas que luchan contra el fuego.

“Gracias María Becerra por la difusión y el aporte”, escribió la influencer y activista ambiental @paltavidavegana, quien se encuentra recaudando fondos para la causa.

Según detalló, gracias a la donación de la cantante se logró equipar a cuatro brigadas con ropa de trabajo, mangas, lanzas y diversas herramientas forestales indispensables para enfrentar los incendios.

“Gracias por demostrarnos una vez más que realmente sos la nena de Argentina”, expresó emocionada la activista.

Además del aporte económico, María compartió distintos posteos en sus redes sociales para visibilizar la situación en Chubut y generar conciencia sobre la gravedad de los incendios forestales.