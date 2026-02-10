Olímpico festejó en el suplementario ante Gimnasia (CR) y recuperó la sonrisa en la Liga Nacional

Tras igualar en 90 en tiempo reglamentario, el Negro se impuso por 97-94 en la prórroga para quedarse con una valiosa victoria en el Vicente Rosales.

Hoy 01:42

Olímpico protagonizó una de las remontadas más impactantes de la temporada y derrotó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 97 a 94 en suplementario, en un cierre dramático en el Vicente Rosales. Con 20 puntos de Santiago Pérez, el Negro celebró un triunfo de enorme valor anímico y deportivo.

En la previa del encuentro se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Fabián Borro, expresidente de la AdC entre 2014 y 2019, en un momento de respeto y reconocimiento antes del salto inicial.

El arranque fue ampliamente favorable a la visita. Gimnasia mostró contundencia desde el perímetro con tiros de Cosolito y Horton, y se llevó el primer cuarto por 26 a 14. Con intensidad defensiva y fluidez ofensiva, el elenco patagónico amplió la ventaja en la primera mitad hasta alcanzar una máxima de 23 puntos, con Horton y Cisneros como principales vías de gol.

Sin embargo, tras el descanso largo comenzó la reacción del conjunto bandeño. Olímpico levantó su nivel con triples de Edwin Mijares y Ascanio, sumado a las penetraciones incisivas de Pérez, que permitieron achicar la brecha hasta colocarse 66 a 61 a falta de 2:40 del tercer cuarto. El segmento se cerró con el local apenas dos puntos abajo (73 a 71), con Bressan, Ascanio y Pérez como estandartes del repunte.

El último cuarto fue de máxima tensión. El Negro pasó al frente 87 a 84 tras un bombazo de Pérez, pero Gimnasia respondió y el duelo se volvió palo a palo hasta el empate en 90 que forzó el suplementario.

En el tiempo extra, el equipo dirigido por Martín Villagrán mostró mayor claridad y temple para administrar las posesiones decisivas. Con carácter y mejor toma de decisiones, Olímpico terminó sellando el 97 a 94, coronando una remontada memorable tras haber estado 24 puntos abajo.

Vale destacar que Gimnasia afrontó el compromiso con dos bajas sensibles: Dato y Chacón, lo que condicionó su rotación en un partido de alta exigencia. Para el Negro, la victoria significa mucho más que un resultado: es una inyección de confianza y una muestra de fortaleza en casa, donde volvió a hacerse fuerte en el Vicente Rosales.