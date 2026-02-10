Caso del bebé de cuatro meses: sigue imputada por lesiones graves y la Justicia profundiza la investigación

La acusada permanece detenida tras confirmarse una fractura de cráneo en la menor. El fiscal Rafael Zanni ordenó nuevas medidas para esclarecer las responsabilidades en un grave contexto de violencia familiar.

Hoy 22:01

La investigación judicial por las graves lesiones sufridas por una bebé de cuatro meses continúa en curso y la imputada permanece detenida, acusada del delito de lesiones graves, luego de que estudios médicos confirmaran una fractura de cráneo en la pequeña.

El fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, confirmó que, si bien la menor evoluciona favorablemente y se encuentra bajo seguimiento profesional, el cuadro reviste extrema gravedad, ya que el hecho pudo haber derivado en un desenlace fatal.

En el marco de la causa, este martes se llevó a cabo la audiencia de declaración indagatoria, en la que la imputada, identificada como Ovejero, brindó su versión de los hechos. Según manifestó, el episodio se habría originado a partir de una disputa familiar vinculada a una bicicleta, conflicto que escaló y derivó en una situación de violencia extrema, durante la cual la bebé resultó gravemente herida.

Uno de los puntos que ahora ocupa un lugar central en la investigación es la afirmación de la imputada de que, al momento del hecho, la niña se encontraba en brazos de un menor, quien sería su hermano. Esta circunstancia deberá ser corroborada mediante pericias y testimoniales especializadas, con intervención de equipos técnicos.

Otro elemento relevante surgido durante la indagatoria es que la propia imputada reconoció que estaba filmando el conflicto con su teléfono celular, en lugar de intervenir para proteger a la menor, conducta que será analizada desde el punto de vista judicial.

Desde la defensa, se argumentó que la mujer no habría podido actuar debido a una presunta cirugía en una de sus manos, aportando fotografías como respaldo. No obstante, hasta el momento no se presentó documentación médica oficial, ni se precisaron fechas de la intervención, por lo que esas pruebas deberán ser debidamente acreditadas.

En este contexto, el fiscal Zanni indicó que la causa continuará activa durante el plazo inicial de 15 días de detención, dispuesto por el Juzgado de Control y Garantías, a cargo del Dr. Diego Vittar, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal.

Durante ese período, se avanzará con la recolección de nuevos elementos probatorios, el análisis de la prueba ofrecida por la defensa y la toma de declaraciones testimoniales, especialmente en relación al menor que habría tenido a la bebé en brazos al momento del hecho.

Además, se investiga la versión aportada por la detenida, quien señaló que un sobrino habría arrojado un ladrillo durante el conflicto, circunstancia que también deberá ser verificada en el marco de la causa.

Desde el ámbito judicial remarcaron que el objetivo es reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar todas las responsabilidades, en un caso que expone un grave contexto de violencia familiar y una alarmante falta de protección hacia una menor indefensa.