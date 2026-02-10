El tiempo para este miércoles 11 de febrero en Santiago del Estero: se espera una jornada cálida y emiten alerta amarilla por tormentas y vientos intensos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este 10 de febrero una máxima de 34° y ráfagas intensas por la mañana, con tormentas aisladas por la tarde y un 70% de probabilidades de lluvias hacia la noche.

Hoy 00:39

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este miércoles 10 de febrero de 2026 en Santiago del Estero una jornada con una temperatura máxima de 34° y una mínima de 23°, en un contexto de marcada inestabilidad. Además, el organismo emitió alerta amarilla por tormentas y por vientos para distintos sectores del territorio provincial.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

En paralelo, rige una alerta amarilla por vientos, ya que se esperan vientos del sector oeste que luego rotarán al sur, con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que también podrían llegar a los 80 km/h.

La advertencia abarca los departamentos Banda, Capital, Robles, Silípica, San Martín, Loreto, Ojo de Agua, Choya y Atamisqui, donde se recomienda extremar precauciones ante posibles fenómenos intensos.

Durante la mañana se anuncian probables fuertes ráfagas, lo que podría generar complicaciones en la vía pública. Por la tarde, se esperan tormentas aisladas de carácter leve, mientras que hacia la noche las probabilidades de precipitaciones aumentan considerablemente, alcanzando el 70%, en línea con la alerta vigente.

En cuanto al pronóstico extendido, para el jueves 11 de febrero se anticipa una máxima de 32° y una mínima de 24°, con probabilidades de tormentas durante toda la jornada, manteniéndose así la inestabilidad en la provincia.