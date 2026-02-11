Investigan si el invernadero narco de La Banda abastecía al NOA con marihuana y "cogollos saborizados"

Mediante imágenes satelitales y el uso de drones, secuestraron 1.200 plantas de cannabis en un predio oculto, a la vera de la Ruta Nacional 34, donde funcionaba un conocido vivero.

La Justicia Federal investiga una plantación de marihuana descubierta a la vera de la Ruta Nacional 34 y sospecha que el predio abastecía al NOA. Gendarmería secuestró 1.200 plantas de cannabis en una finca que operaba bajo la fachada de vivero.

La causa está a cargo del fiscal federal Nº 1, Pedro Simón, con intervención del juez Sebastián Argibay. Participaron en el procedimiento la UNIPROJUD, la Unidad de Investigaciones Antidrogas y la Unidad de Investigación Criminal de Gendarmería.

La pesquisa comenzó a partir de imágenes satelitales que detectaron vegetación inusual. A pedido de la Fiscalía, el juez autorizó el uso de drones. El sobrevuelo confirmó la presencia de más de 120 plantas y derivó en una orden de allanamiento.

Durante el operativo, los gendarmes hallaron más de 1.200 plantines de aproximadamente dos metros de altura. Fuentes de la investigación describieron el lugar como una “selva tropical” a cielo abierto, protegida por frondosos árboles.

El predio contaba con sistema propio de riego, tanques, perforaciones en el suelo, herramientas de cultivo y una carpa equipada con heladera y conservadora. Según los investigadores, el campo estaba acondicionado para que alguien custodiara la plantación.

El lugar funcionaba bajo el nombre de vivero “Florecer” y sería propiedad de Diego Gutiérrez Medina, único detenido hasta el momento, quien será indagado. En un allanamiento a su vivienda, se secuestraron dos kilos de cogollos, frascos, semillas y una balanza.

Los investigadores sostienen que el imputado “saborizaba” los cogollos y los comercializaba en frascos transparentes con etiquetas que identificaban distintos sabores. También promocionaba plantas y esencias en redes sociales.

Las plantas secuestradas fueron enviadas a peritaje para determinar su calidad y volumen de producción. La Justicia analiza ahora el contenido del celular incautado, que podría revelar contactos, acuerdos y operaciones vinculadas al presunto circuito de distribución.

Mientras tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.