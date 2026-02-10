Violento asalto a un remisero en La Banda: un hombre fue apuñalado y le robaron tras un falso viaje

Un trabajador del volante fue atacado con un arma blanca cuando intentaron robarle tras finalizar un viaje. El hecho ocurrió en horas de la tarde en La Banda y es investigado como lesiones en ocasión de robo.

Hoy 21:48

Un hecho de inseguridad se registró este martes por la tarde en la ciudad de La Banda, cuando un remisero de 28 años resultó herido tras ser atacado por un pasajero que intentó asaltarlo en el barrio IV Centenario.

El episodio se produjo cerca de las 19, momento en el que personal policial acudió al lugar y encontró a Franco Daniel Valdez tendido en el suelo, con una herida sangrante en una de sus piernas, mientras se aguardaba la llegada del servicio de emergencias.

De acuerdo a lo relatado por el propio damnificado, se encontraba trabajando como remisero y conducía un Fiat Cronos. Minutos antes había levantado a un hombre en la ciudad Capital, en inmediaciones de Caminantes y Diaguitas, quien le solicitó ser trasladado hasta el barrio IV Centenario.

Al arribar al destino, el pasajero extrajo un arma blanca e intentó cometer el robo, lo que derivó en que el conductor descendiera del vehículo y se produjera un forcejeo, durante el cual resultó lesionado. Tras el ataque, el agresor se apoderó de las pertenencias del remisero y escapó, sin ser localizado hasta el momento.

Valdez fue asistido por personal de Guardavidas y trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde recibió atención médica. No se informó oficialmente su estado de salud.

En tanto, la Policía inició tareas investigativas, con recolección de datos y testimonios, para identificar y dar con el autor del hecho. La causa quedó caratulada como lesiones en ocasión de robo y no se descartan nuevas actuaciones judiciales en las próximas horas.