La historia de Nahuel Losada, el héroe de Lanús en la Sudamericana: fue taxista y casi se retira

El arquero, que tras ascender con Belgrano confesó que muchas veces pensó en dejar el fútbol profesional, detuvo tres penales y fue crucial para la consagración del Granate.

Hoy 06:22

Nahuel Losada vivió en Asunción una de esas noches destinadas a permanecer para siempre en la memoria del hincha de Lanús. El arquero de 32 años se convirtió en el gran héroe del Granate en la final de la Copa Sudamericana, al contener tres penales, incluido el decisivo, en la definición ante Atlético Mineiro. Una actuación monumental que coronó un camino lleno de obstáculos, sacrificios y un notable espíritu de resiliencia.

Una historia marcada por el esfuerzo y la incertidumbre

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La consagración de Losada tomó un valor aún mayor al recordar las dificultades que atravesó en su carrera. En una entrevista con TyC Sports tras lograr el ascenso con Belgrano en 2022, el arquero reveló que fue padre muy joven y que, para sostener a su familia, llegó a manejar un taxi mientras cursaba las divisiones inferiores en Estudiantes de La Plata.

“Me ha tocado ser padre muy joven y mi papá tenía un taxi. Para darme una mano me lo prestaba para solventar gastos. Siempre estuvo. Hoy lo ayudé a él a disfrutar”, recordó aquel día, después del 3-2 ante Brown de Adrogué en San Nicolás que decretó el regreso del Pirata a primera.

También confesó que muchas veces estuvo a punto de abandonar el fútbol:

“A veces quería tirar la toalla, muchas veces lo pensé, y mi viejo atrás alentándome. Cuando todo se revirtió tomé noción de lo que había pasado y saqué un fuego interior que hoy me está haciendo disfrutar”.

El salto a Lanús y una noche para la eternidad

Luego de su exitoso ciclo en Belgrano, Losada se unió a Lanús, donde encontró un equipo y una estructura que potenciaron su mejor versión. Ese respaldo quedó coronado con su actuación heroica en la final de la Sudamericana, al detener tres remates en la tanda que consagró al club del Sur.

Tras el título, el arquero volvió a emocionarse al repasar su camino:

“Me costó mucho, remé mucho para estar en este momento. A veces pensás en esos tiempos donde nadie me daba dos mangos y mirá dónde estoy hoy. Estoy inmensamente feliz. El mensaje es que sigan remando, que el fútbol paga”.

También recordó a quienes confiaron en él cuando las oportunidades escaseaban:

“Las oportunidades no se me daban, buscaba jugar. Algunos se la jugaron por mí y hoy les estoy pagando a todos los que me dieron ese granito de arena. Este campeonato también es para ellos”.

Una carrera construida desde abajo

Antes de llegar al gran escenario sudamericano, Losada debió forjarse en el ascenso y en clubes donde la visibilidad era menor. Surgido de las inferiores de Estudiantes —donde solo disputó un partido por Copa Argentina— pasó por:

Unión de Mar del Plata (sin minutos)

(sin minutos) Atlanta (19 partidos en 2016)

(19 partidos en 2016) All Boys (dos ciclos entre 2016 y 2020)

(dos ciclos entre 2016 y 2020) Deportivo Pasto de Colombia (2018, a préstamo)

de Colombia (2018, a préstamo) Belgrano, donde fue pieza clave en el ascenso de 2022

Hoy, ya como campeón continental, el arquero que un día manejó un taxi para no dejar el sueño de lado, disfruta del reconocimiento que tanto buscó.

Nahuel Losada no solo atajó tres penales: también ratificó que su historia es un ejemplo de perseverancia, trabajo y fe en uno mismo.