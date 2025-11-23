Ingresar
Miles de peregrinos honraron a la Virgen de Sumampa

El vallecito de Sumampa Viejo vivió momentos de fe por la patrona del puebli santiagueño.

Hoy 13:32
Sumampa

El vallecito de Sumampa Viejo volvió a convertirse este fin de semana en el corazón de la fe santiagueña. Peregrinos y devotos de distintos puntos del país arribaron para participar de los festejos principales en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, Patrona del Pueblo Santiagueño, en el día de su Solemnidad.

Las actividades centrales dieron inicio este domingo a las 7 con la celebración de la Eucaristía en la Basílica, mientras que a las 11 las familias tuvieron la posibilidad de bautizar a sus hijos en el Santuario, una tradición profundamente arraigada en quienes llegan año tras año a rendir homenaje a la Madre de la Consolación.

Por la tarde, desde las 17.30, se realizará en el predio del Santuario la animación y preparación para la procesión. A las 18 está prevista la salida de la sagrada imagen mariana, en un recorrido que cada año emociona a miles de fieles que acompañan entre cánticos, promesas y agradecimientos. Luego, a las 19, se oficiará la Eucaristía presidida por el arzobispo Vicente Bokalic, cardenal primado de la República Argentina.

El cierre de la jornada será a las 21.30 con la tradicional Serenata a la Patrona de la Cultura, que contará con una cartelera artística imperdible para los devotos y visitantes.

