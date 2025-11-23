Fernández: finalizó con éxito la tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Los alumnos completaron los tres cuatrimestres en la sede del ITSE. El intendente Araujo y autoridades educativas acompañaron la última clase y destacaron el logro de los egresados.

Hoy 20:03

Los alumnos de la Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial tuvieron el pasado jueves, su última clase en la sede de Fernández del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) que funciona en el Centro Cultural Sixto Palavecino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los alumnos cumplieron con los tres cuatrimestres que duró la carrera en esta prueba piloto que se realizó además en Termas y Monte Quemado.

Fernández

El intendente Víctor Araujo visitó y saludó a los alumnos en su despedida en el Centro Cultural, felicitándolos por la trayectoria realizada y destacando el número que logró cumplir el objetivo de llegar hasta el final de la carrera y que pronto tendrán su ansiado título.

Estuvo presente también la Directora de Educación Prof. Lorena Aranda, quien destacó la importancia de esta tecnicatura y felicitó a los egresados.