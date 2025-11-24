Añatuya: dos menores fueron internados con coma alcohólico tras ser encontrados en la vía pública

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron hallados semiconscientes en plena calle y debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Zonal. Permanecen internados bajo observación.

Hoy 17:21

Dos menores de 15 y 16 años fueron internados con coma alcohólico en Añatuya, luego de ser encontrados el último domingo por la tarde tendidos en la vía pública, en un preocupante estado de ebriedad avanzada. El hecho ocurrió en la intersección de calles Bolívar y Moreno, en el barrio Obrero, donde personal de la Departamental 13 acudió tras un llamado de emergencia.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a ambos adolescentes —residentes del barrio Colonia Osvaldo— semiconscientes y sin posibilidad de mantenerse en pie. Ante la gravedad del cuadro, se solicitó de inmediato la intervención de la ambulancia municipal.

Los jóvenes fueron trasladados al Hospital Zonal, donde el médico de guardia diagnosticó que ambos presentaban coma alcohólico. Por esta razón, ordenó que permanecieran internados bajo estricta observación hasta lograr su estabilización.

Mientras tanto, el personal policial notificó a los padres de los menores sobre la situación y las medidas adoptadas para resguardar su salud.