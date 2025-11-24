Los santiagueños aprovecharon el feriado para disfrutar la playita del Río Dulce

Con familias, amigos y un clima ideal, la Costanera se convirtió en uno de los puntos más elegidos para pasar la tarde del lunes feriado.

Hoy 19:29

En este lunes feriado, la playita de la Costanera del Río Dulce se llenó de vida. Muchos santiagueños eligieron acercarse al espacio natural para compartir un momento al aire libre, disfrutar del sol y desconectarse de la rutina.

Entre risas, mates y reposeras, las familias y grupos de amigos armaron pequeñas reuniones improvisadas a la orilla del río. El clima acompañó con una tarde templada y un sol suave, lo que convirtió al lugar en una opción ideal para descansar y relajarse.

Costanera

La Costanera del Río Dulce volvió a ser, una vez más, un punto de encuentro para quienes buscan espacios abiertos y actividades simples: caminar, refrescarse, tomar fotos o simplemente disfrutar del paisaje.

Así, los santiagueños celebraron este feriado con tranquilidad, naturaleza y buena compañía.