Difunden la fecha de pago de sueldos para la administración pública

Lo informó el Ministerio de Economía y se hará efectivo los haberes correspondientes a noviembre.

Hoy 20:24

El Ministerio de Economía informa que el próximo jueves 27 y viernes 28, a partir de las 8 hs, se hará efectivo el pago de haberes correspondientes a noviembre a todos los agentes de la administración pública provincial.

El pago se realizará conforme al siguiente cronograma: El jueves 27 podrán cobrar las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4, y el día viernes 28 aquellas que tienen documentos terminados en 5, 6, 7, 8 o 9.

TEMAS Administración Pública de Santiago del Estero

