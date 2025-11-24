En plena tregua por la guerra comercial, Trump dijo que viajará a China en abril para reunirse con Xi Jinping

El presidente estadounidense mantuvo una conversación con su par de China tras el encuentro que habían mantenido en Corea del Sur.

En plena tregua por la guerra comercial, Donald Trump habló por teléfono con Xi Jinping sobre los conflictos en Ucrania y Taiwán y anunció que viajará a Beijing en abril del próximo año para reunirse con su homólogo chino, a quien invitó a Washington para una posterior visita de Estado.

“Acabo de tener una excelente conversación telefónica con el presidente Xi de China. Hablamos de diversos temas, como Ucrania/Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc”, escribió el líder estadounidense en su red social, Truth.

Trump, que se reunió con Xi en octubre pasado en Corea del Sur y ya había adelantado su intención de visitar China, confirmó que viajará a Beijing en abril.

“El presidente Xi me invitó a visitar Beijing en abril, lo cual acepté, y yo correspondí, y él será mi invitado en una visita de Estado a Estados Unidos a finales de año”, expuso.

Esta es la primera invitación que Trump extiende para una visita de Estado en su segundo mandato, el máximo nivel de honores que recibe un líder extranjero en la Casa Blanca, que incluye una pomposa ceremonia de bienvenida y una cena de gala.

“Mantener el impulso” de las relaciones bilaterales

El presidente chino le expresó a su par estadounidense que ambos países deben "mantener el impulso" actual de las relaciones que tienen, tras el encuentro que mantuvieron en Corea del Sur a finales de octubre.

En el diálogo que mantuvieron telefónicamente, Xi Jinping le remarcó a Trump que "el regreso de Taiwán a China es una parte importante del orden internacional de la posguerra".

China reclama la democrática Taiwán como parte de su territorio y amenazó con usar la fuerza para traer la isla autogobernada bajo su control.

En ese contexto, el mandatario oriental afirmó que China y Estados Unidos deberían “salvaguardar conjuntamente el resultado victorioso de la Segunda Guerra Mundial”.

El presidente chino destacó que los lazos entre ambos países "se han mantenido estables y han continuado mejorando, lo que ha sido ampliamente recibido por ambos países y la comunidad internacional".

Xi Jinping destacó la “exitosa” reunión que mantuvo con Trump en Corea del Sur a fines de octubre y dijo que "ayudó a calibrar el curso e inyectar impulso al movimiento constante hacia adelante del barco gigante de las relaciones China-Estados Unidos", según informó la agencia china Xinhua.

“Esto demuestra una vez más que el principio de que la cooperación beneficia a ambas partes y la confrontación la perjudica es un principio de sentido común, verificado repetidamente en la práctica, y que el logro mutuo y la prosperidad común entre China y Estados Unidos es una realidad tangible”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

Los dos líderes también discutieron el comercio, pero la declaración china no reveló ningún acuerdo concreto sobre asuntos como las compras de soja estadounidense.

El otro punto en cuestión que fue parte de la conversación telefónica fue la guerra entre Rusia y Ucrania, en medio de las críticas que recibió el plan de paz presentado por Trump.

Xi Jinping dijo que apoya “todos los esfuerzos comprometidos con la paz” en Ucrania, luego de que el plan de Trump sea criticado por las cesiones de Kiev a Moscú.

El presidente de China señaló que espera que "todas las partes continúen reduciendo sus diferencias y alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante lo antes posible para resolver la crisis desde la raíz".