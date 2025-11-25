Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 NOV 2025 | 33º
X
Regionales

Los restos humanos encontrados en Córdoba pertenecen a una mujer

La Justicia investiga quién descartó los restos en el canal.

Hoy 17:47

Los restos humanos hallados en la provincia de Córdoba los días 16 y 24 de noviembre corresponden a una mujer de 26 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal local, los huesos encontrados en una bolsa por un perro y los otros restos descubiertos en un canal corresponden a la víctima, motivo por el que se investiga al presunto autor del crimen.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de Maria Eugenia Pérez Moreno, indicó que los familiares de la damnificada “ya habían sido notificados de la identificación".

El episodio tuvo lugar en la zona de Alejandro Danel al 4800, donde los efectivos que trabajaban en el área localizaron una bolsa de consorcio que contenía extremidades humanas, arrojada en un cañadón utilizado como basural.

En el operativo actuaron integrantes de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, División Canes y DUAR, quienes realizaban tareas de rastrillaje programadas en el sector.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de los alrededores para intentar reconstruir el recorrido de las bolsas y establecer quién las descartó en ese sector.

TEMAS Cordoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un incendio de pastizales generó alarma en la avenida Lugones
  2. 2. Bº Siglo XXI: pensó que iba a una cita pero lo emboscaron, le dieron una paliza y lo filmaron
  3. 3. La confianza en el gobierno de Javier Milei saltó 17,5% en noviembre tras la victoria electoral
  4. 4. Desarrollo Social de la Capital invita a un taller de marketing para emprendedores
  5. 5. Conocidos delincuentes descartaron un celular y huyeron tras ser sorprendidos por policías de la UTM
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT