Bruce Willis: la decisión de su familia tras su muerte que ayudará a la ciencia

Ante el drástico deterioro de la salud del actor Bruce Willis, que padece una enfermedad degenerativa, su familia anunció que donará el cerebro de la estrella de Hollywood, tras su muerte.
El artista padece Demencia Frontotemporal (DFT) y sus allegados tomaron la decisión de donar su cerebro post-mortem para impulsar la investigación y buscar una cura, que hasta el momento no se conoce.
Quien encabezó la decisión altruista es su esposa Emma Heming Willis, su exmujer, Demi Moore, y sus cinco hijas, para la lucha contra esta enfermedad devastadora.
Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, en febrero de 2023, la familia confirmó que su condición había progresado a Demencia Frontotemporal o DFT, un tipo de demencia para el que actualmente no existe cura ni tratamiento que detenga su avance.
La DFT ataca las áreas del cerebro responsables de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. La familia habló siempre de esta patología y del impacto que tiene en los pacientes, sumidos en un proceso de deterioro constante.