Bruce Willis: la decisión de su familia tras su muerte que ayudará a la ciencia

Ante el avance irreversible de la enfermedad que padece el actor, sus allegados decidieron que su cerebro sea destinado a estudios científicos para ayudar a encontrar una cura y comprender mejor esta devastadora patología.

25/11/2025

Ante el drástico deterioro de la salud del actor Bruce Willis, que padece una enfermedad degenerativa, su familia anunció que donará el cerebro de la estrella de Hollywood, tras su muerte.

Quien encabezó la decisión altruista es su esposa Emma Heming Willis, su exmujer, Demi Moore, y sus cinco hijas, para la lucha contra esta enfermedad devastadora.

Bruce Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, en febrero de 2023, la familia confirmó que su condición había progresado a Demencia Frontotemporal o DFT, un tipo de demencia para el que actualmente no existe cura ni tratamiento que detenga su avance.

La DFT ataca las áreas del cerebro responsables de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. La familia habló siempre de esta patología y del impacto que tiene en los pacientes, sumidos en un proceso de deterioro constante.


