Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico

Sucedió en un inmueble ubicado sobre calle Mitre. El acusado llevaba en una de sus manos una botella de vino y bajó en el segundo piso cuando no logró besar a la menor de 16 años.

Hoy 07:31

Bajo las órdenes de la fiscal Andrea Juárez, integrante de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, personal de la Comisaría Primera realiza averiguaciones para dar con un sujeto que atacó a una adolescente.

El caso se conoció pasado el mediodía del domingo, cuando una mujer —41 años— se presentó ante los efectivos policiales e informó que un sujeto, aparentemente alcoholizado, intentó besar por la fuerza a su hija, una menor de 16 años.

Según denunció la mujer, eran cerca de las 11 cuando la adolescente se encontraba en la planta baja del edificio que residen sobre Mitre al 100, en el barrio Centro, y cuando subió al ascensor, el acusado ingresó con ella.

Cuando las puertas del elevador se cerraron, el acusado —según consta en la denuncia de la mujer— intentó iniciar una charla con la menor, pero como ésta no respondió a las preguntas el depravado (que tenía una botella de vino en sus manos) se arrojó sobre ella con intenciones de besarla.

La menor como pudo lo empujó y en ese momento se abrió la puerta en el segundo piso del edificio donde el acusado se bajó rápidamente.

La representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que la policía se haga presente en el lugar para identificar al acusado.