Thomasin McKenzie será Audrey Hepburn en el biopic Dinner With Audrey

La película explorará la legendaria amistad y alianza creativa entre Hepburn y el diseñador Hubert de Givenchy.

Hoy 07:44

El legado de Audrey Hepburn volverá a la pantalla grande con Dinner With Audrey, un nuevo biopic que ya encontró a su protagonista: Thomasin McKenzie, reconocida por Jojo Rabbit y Last Night in Soho, interpretará a la icónica actriz y referente del estilo del siglo XX.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó Deadline, McKenzie estará acompañada por Ansel Elgort, quien dará vida al célebre diseñador francés Hubert de Givenchy, mientras que el dos veces nominado al Óscar Michael Shannon se encuentra en negociaciones para sumarse al elenco.

La película, dirigida por Abe Sylvia (Palm Royale, Dead to Me, The Eyes of Tammy Faye), se desarrollará a lo largo de una sola noche en París, retratando el instante decisivo que dio origen a una colaboración artística y una amistad que se extendió durante 40 años. De esa relación surgieron algunos de los looks más emblemáticos de Hepburn en filmes como Breakfast at Tiffany’s, Funny Face, Charade y Sabrina.

El guion está a cargo de Kara Holden, conocida por Clouds y Carrie Pilby. La producción estará en manos de Ashok Amritraj y Priya Amritraj para Hyde Park Entertainment, junto con Mad Chance y Wayfarer Studios.

Hepburn y Givenchy se conocieron en 1953, iniciando un vínculo que se mantuvo hasta la muerte de la actriz en 1993. Dos años después, el diseñador la homenajeó con el libro To Audrey With Love, un tributo a su amistad y a la inspiración mutua que compartieron.

Aunque durante años los fanáticos promovieron a Lily Collins para encarnar a Hepburn debido a su parecido físico, la elección de McKenzie fue celebrada por su estilo interpretativo sutil y su elegancia natural, cualidades que prometen una representación fiel y sensible.