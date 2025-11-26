Brutal ataque por un viaje de $4500: chofer de app dejó a un pasajero en coma en Córdoba

La víctima viajaba con sus dos hijos menores de edad. El violento altercado se desató por la falta de acreditación de un pago. El agresor quedó detenido e imputado por intento de homicidio.

Hoy 09:13

Un hecho de extrema violencia conmociona a la provincia de Córdoba, luego de que un conductor de la aplicación de viajes agrediera brutalmente a un pasajero en el barrio Alto Alberdi. La víctima, identificada como Martín, sufrió un traumatismo de cráneo severo y se encuentra internada en coma inducido en el Hospital de Urgencias, con pronóstico crítico.

El incidente ocurrió el sábado por la noche en la intersección de Caseros y Francisco Candiotti. Martín viajaba junto a sus dos hijos, de 6 y 12 años, desde Plaza España hasta su domicilio. El detonante de la golpiza fue una disputa por el pago de $4500 correspondiente al viaje.

Al llegar a destino, el pasajero intentó abonar el viaje mediante una transferencia. Sin embargo, el conductor de un Volkswagen Gol argumentó que la suma aún no se había acreditado en su cuenta.

Martín explicó que podía pagarle en efectivo, apenas ingresaran a la vivienda, ya que se encontraban justo en la puerta. Cuando los tres ocupantes descendieron del rodado, la discusión escaló rápidamente a una pelea física entre el chofer y el pasajero.

Fue en ese momento que el agresor tomó un cascote de la acera y golpeó a Martín por la espalda, provocándole una gravísima herida en la zona craneal. El hombre se desplomó inconsciente en el lugar. Instantes después de la agresión, la suma de $4500 que desencadenó el violento altercado se acreditó en la cuenta del chofer.

El drama de los hijos y el pedido desesperado de ayuda

El hijo mayor de Martín presenció la aterradora escena y comenzó a gritar desesperadamente pidiendo auxilio. En un acto de cinismo, el atacante, ante la gravedad de la situación y la llegada de vecinos alertados por los gritos, se acercó para ofrecer disculpas a los niños y a las personas que acudieron.

Lucía, hermana de la víctima, describió a Martín como “una persona pacífica” que jamás hubiera reaccionado de forma agresiva, mucho menos estando con sus hijos. La familia atraviesa horas de profunda angustia y resignación, esperando un milagro. Su madre, Patricia, exigió visibilizar el caso para pedir mayores controles en las aplicaciones de transporte.

“Una persona con este nivel de violencia no puede quedar impune. Le arruinó la vida a mis nietos y a nuestra familia por un viaje de $4500”, expresó Patricia con profundo dolor a El Doce.

Tras el violento episodio, la Policía detuvo al conductor en el lugar y secuestraron su auto. También incautaron su celular. El conductor se encuentra imputado por el delito de intento de homicidio y permanece a disposición de la Justicia.