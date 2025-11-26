Rocío Pirro debuta como solista y presenta su primer show

Tras su etapa en Las Mullieris, la artista santiagueña inicia un nuevo capítulo en su carrera.

Hoy 12:05

La cantante santiagueña Rocío Pirro realizará su debut como solista el próximo 29 de noviembre en la Peña Orellana Lucca, en una noche que marcará el comienzo de una nueva etapa profesional y emocional, luego de una trayectoria profundamente ligada al recordado grupo Las Mullieris.

Con una historia marcada por el trabajo colectivo y por la huella artística y afectiva de sus compañeras y mentoras Carolina Haick y Cecilia “Ceci” Nazar, Pirro decide presentarse por primera vez con su propio nombre.

“Presentarme con mi nombre no es una ruptura, sino una continuidad”, afirma la artista, quien atravesó un intenso proceso personal tras la disolución del emblemático proyecto musical.

El show, que promete un clima íntimo y luminoso, será una celebración de la transformación, la memoria y la alegría de volver a crear. “Me encuentro en un momento de enorme transformación. Estoy volviendo a mí después de años de construir desde lo colectivo”, expresa Pirro sobre este debut.

Para esta presentación, Pirro estará acompañada por un destacado grupo de músicos integrado por Horacio Lavaisse (guitarra y arreglos), Sergio Cejas (guitarra y voz),

Rodo Guzmán (guitarra y compositor), Lilia Palacios y Ángeles Juárez (flauta traversa); Ariel Toloza (percusión) y Dante Maldonado (bajo). El sonido estará a cargo de Fla Roldán, mientras que la producción general es responsabilidad de Georgina Sosa.

La propuesta musical incluirá reversiones, composiciones nuevas y algunos guiños sutiles a la etapa de Mullieris. Habrá también una canción especialmente dedicada a Haick y Nazar. “Creo que el verdadero homenaje es animarme a seguir, a crecer y a cantar con el corazón, como ellas me enseñaron”, señala.

Finalmente, y de cara a la noche del 29, Rocío Pirro espera generar un encuentro emotivo y luminoso: “Me gustaría que el público se lleve alegría, que sienta que lo que pasó fue auténtico. Si logran percibir la energía y la felicidad que vivimos creando este show, la noche habrá cumplido su sentido”, concluyó.