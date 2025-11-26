Coteminas anunció que 56 trabajadores serán despedidos y suspenderá la producción por 45 días

La empresa informó en una audiencia laboral que aplicará una reestructuración por caída de ventas y aumento del stock. Los gremios solicitaron mejoras en el esquema de suspensiones y en el pago de indemnizaciones.

Hoy 13:27

Durante una audiencia realizada este miércoles 26 de noviembre en la Subsecretaría de Trabajo de Santiago del Estero, la empresa Coteminas Argentina S.A. informó que despedirá a 56 trabajadores a partir del 30 de noviembre, en el marco de un proceso de reestructuración interna.

En el encuentro, encabezado por el subsecretario Walter A. Assefh y el asesor legal Mariano Gómez, participaron representantes de los gremios SETIA y AOT, junto con la apoderada legal de la empresa, María Eugenia Domínguez. Allí se comunicó que la firma detendrá su actividad productiva durante 45 días desde el 1 de diciembre, aplicando el régimen de suspensiones previsto por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los sindicatos solicitaron que las suspensiones se abonen al 70% del salario bruto, incluyendo aportes a obra social y al gremio, además del pago total de los conceptos no remunerativos. También quedó pendiente la definición del esquema de cuotas para el pago de las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores desvinculados.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio con el compromiso de continuar las negociaciones en los próximos días.