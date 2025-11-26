Ingresar
Los CAMM de La Banda continúan con acciones territoriales y preventivas por el “Día Mundial de la Diabetes”

Estas acciones tienen el objetivo de concientizar, promover controles oportunos y acercar información clave a la comunidad.

Hoy 14:37

En el marco del “Día Mundial de la Diabetes”, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló diversas actividades simultáneas en los Centros de Atención Médica Municipal (CAMM) con el objetivo de concientizar, promover controles oportunos y acercar información clave a la comunidad.

En el CAMM N°7 del barrio Avenida, los equipos de salud realizaron recorridos domiciliarios para dialogar con los vecinos sobre la importancia del diagnóstico temprano, dado que en Argentina 4 de cada 10 adultos con diabetes desconocen su condición. Se brindó información sobre la necesidad de realizar controles anuales, adoptar hábitos saludables y reconocer los signos de alerta.

Por su parte, en el CAMM N°5 Central Argentino se llevaron a cabo controles de glucemia destinados a los vecinos que se acercaron al centro, acompañados de consejería sobre prevención y seguimiento adecuado para personas con factores de riesgo.

En tanto, en el CAMM N°7 también se desarrolló una charla integral sobre diabetes en la sala de espera, abordando mitos y realidades, señales de alarma, alimentación saludable y hábitos protectores, promoviendo una participación activa de los vecinos.

La Secretaría de Salud destacó que estas acciones responden a las políticas impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer el trabajo territorial, acercar información confiable, acompañar a las familias bandeñas y profundizar las estrategias de prevención de enfermedades crónicas.


