Violento choque entre dos motos en avenida Aguirre Sur terminó con un herido trasladado al Regional

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía y dejó como saldo a un motociclista con varias lesiones tras ser despedido varios metros del punto de impacto.

Hoy 15:34

Un accidente de tránsito se registró este miércoles al mediodía en la intersección de avenida Aguirre Sur y Julio Argentino Jerez, donde dos motocicletas, una Yamaha YBR y una Rouser NS 200, protagonizaron un fuerte choque.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de la Rouser salió despedido y quedó tendido a 8 metros del lugar de la colisión, sufriendo diversas lesiones debido a la violencia del impacto. Las identidades de los involucrados no fueron difundidas por las autoridades policiales.

Personal de SEASE llegó rápidamente al sitio del siniestro, brindó asistencia a los heridos y posteriormente los trasladó al hospital Regional para una evaluación más completa.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias en que se produjo la colisión y determinar eventuales responsabilidades.

