El Club Atlético Instituto de Ojo de Agua se prepara para su campeonato anual de bochas

Se desarrollará los días 28, 29 y 30 de noviembre próximos.

Hoy 16:53

En Villa Ojo de Agua, se llevará a cabo el Gran Campeonato Anual de Bochas Interprovincial, organizado por el Club Atlético Instituto, los días 28, 29 y 30 de noviembre en las instalaciones de la sede de la institución. Este evento cuenta con el respaldo y auspicio de la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, así como con la participación de la Federación de Bochas de la Provincia y equipos de todo el país.

Este campeonato, consolidado como el más importante del norte argentino en esta disciplina, contará con la participación de aproximadamente 100 delegaciones afiliadas a la Confederación Argentina de Bochas, provenientes de distintas provincias, incluyendo Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy, Chaco, La Rioja, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, reuniendo en esta oportunidad a los mejores bochófilos del país.

La apertura se realizará el viernes 28 con un especial individual de primera y de parejas 3 puntos, mientras que el sábado 29 y el domingo 30 se disputará el campeonato de parejas en las modalidades de 2 y 4 puntos. La competencia se jugará bajo el sistema de doble eliminación a 12 tantos, siguiendo el reglamento argentino de bochas, lo que garantiza un torneo de alto nivel competitivo.

Orlando Cejas, presidente de la Subcomisión de Bochas del Club Instituto, compartió detalles del evento y destacó: "Contaremos con la presencia de una gran cantidad de equipos del norte del país, junto con equipos de varias localidades de nuestra provincia, de Ojo de Agua el Club anfitrión y el Club A. Independiente, así como de Sumampa, Bandera, La Banda, Cuatro Bocas, Guardia Escolta, Palo Negro y la ciudad Capital".

Asimismo, en nombre de la organización, agradeció a la Intendente Municipal, Dra. Mónica Bustamante, por su constante apoyo a esta disciplina a lo largo del año y por su acompañamiento para hacer posible este evento tan importante para el deporte local.

El Gran Campeonato Anual de Bochas Interprovincial del Club Atlético Instituto promete ser una verdadera fiesta del deporte, donde cientos de fanáticos se darán cita para disfrutar del torneo y del espíritu deportivo que caracteriza esta competencia, la cual ha tenido un notable crecimiento en Villa Ojo de Agua en los últimos años.