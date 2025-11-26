Las finales formativas del Clausura ya tienen fecha: cronograma completo

La Liga Santiagueña confirmó la actividad para definir a los campeones de las Divisiones Inferiores. El domingo 30 de noviembre, el Estadio Ciudad de La Banda será sede de cuatro finales imperdibles.

Hoy 22:59

La Liga Santiagueña de Fútbol oficializó la programación de las finales del Torneo Clausura Dr. Gerardo Zamora, que se disputarán el próximo domingo. Será una jornada cargada de emociones, con cuatro categorías que irán en busca del título. Todo se jugará en el Estadio Ciudad de La Banda, escenario elegido para coronar a los nuevos campeones.

La acción comenzará con la Octava División, donde Central Córdoba y Sarmiento saldrán a la cancha desde las 17:30 en un duelo que promete intensidad. Una hora más tarde llegará el turno de la Novena División, también con el Ferroviario como protagonista, esta vez enfrentando a Unión Santiago desde las 18:30.

En la continuidad de la tarde-noche, la Décima División tendrá el segundo cruce entre Central Córdoba y Unión Santiago, pautado para las 19:50, reeditando una rivalidad siempre atrapante en formativas. Finalmente, el cierre de la jornada llegará con la Séptima División, donde Vélez y Mitre Amarillo jugarán la última final desde las 21:00.