Con las manos en la masa: la policía lo atrapó adentro de la casa que entró a robar

Comisaría Octava. El delincuente rompió la puerta e ingresó. Fue atrapado mientras cargaba herramientas para llevárselas.

Hoy 01:44

Un joven fue detenido por personal policial luego de ser hallado dentro de una vivienda con herramientas en su poder.

El hecho se registró cuando los efectivos fueron alertados que sobre la Avenida Pedro León Gallo, desconocidos habrían accedido a un domicilio.

Al arribar inmediatamente a la vivienda, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 8 constató la puerta dañada e ingresó al inmueble, donde sorprendió al sujeto de 18 años mientras manipulaba herramientas que habría sustraído del lugar.

Por disposición de la fiscal interviniente, se ordenaron pericias en el lugar, entrevistas a vecinos y que el masculino quede aprehendido.