Secuestraron un automóvil con documentación apócrifa en un control vehicular

Hoy 02:08

Personal de la Dirección General de Seguridad Vial, Puesto de Loreto, secuestró este miércoles por la mañana un automóvil que presentaba serias irregularidades en su documentación y numeración de motor y chasis.

El procedimiento se llevó a cabo durante el horario matutino, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Uno blanco, conducido por un hombre domiciliado en el barrio Islas Malvinas de Loreto.

Durante la verificación de rutina, los uniformados advirtieron inconsistencias en la cédula de propiedad del rodado, por lo que se consultó a la Planta Verificadora.

Tras el chequeo, se confirmó que el dominio figuraba a nombre de otra persona y que tanto el número de motor como el de chasis no coincidían con los consignados en la documentación presentada.

Ante esta situación, se dio intervención al personal de Planta Verificadora de D.S.C N°9 Loreto.

Una vez realizada la inspección técnica, los especialistas constataron que la cédula era apócrifa y que el vehículo presentaba irregularidades estructurales, motivo por el cual la fiscal de turno dispuso el secuestro inmediato del automóvil, que fue trasladado a la base de la dependencia para continuar con las diligencias correspondientes.