Añatuya: liberan a abogada tras declararse la nulidad del procedimiento por presunta usurpación

La jueza consideró inexistente el delito y ordenó la libertad de la letrada Rita Martínez cinco días después del incidente. El conflicto pasará ahora al fuero civil.

Hoy 07:28

La abogada Rita Martínez recuperó la libertad ayer en Añatuya, departamento General Taboada, cinco días después de haber sido detenida por un incidente vinculado a la disputa por una vivienda valuada en casi $10.000.000, presuntamente ligada a una sucesión familiar.

A media mañana, la jueza de Control y Garantías, Ana María González Ruiz, declaró la nulidad del procedimiento y consideró “inexistente el delito de usurpación” que motivó la detención. Con esa decisión, Martínez quedó inmediatamente en libertad.

Según trascendió, el inmueble en cuestión integra una sucesión dentro del entorno familiar paterno de la abogada. La semana pasada, un hombre se habría presentado en la vivienda y exigido la posesión del lugar. Para acreditar su supuesto derecho, habría exhibido documentación consistente en una escritura, un boleto de compraventa y una cesión de derechos.

El incidente

El conflicto se habría producido sobre avenida Lavalle, donde ambas partes discutieron alegando propiedad y posesión del inmueble. Testigos indicaron que durante el intercambio se registraron forcejeos y golpes, situación que motivó la intervención policial. Finalmente, Martínez fue detenida bajo la imputación inicial de usurpación.

Con la resolución judicial, el caso penal queda sin efecto. No obstante, la magistrada dispuso que ambas partes deberán dirimir el conflicto en el fuero civil.

Queda pendiente establecer el destino de los casi $10.000.000 mencionados en la operación y definir la estrategia que adoptará la fiscal coordinadora, María Emilia Ganem, en relación con las actuaciones previas.