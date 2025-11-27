Kevin Spacey enfrentará tres nuevas demandas por agresión sexual en Londres

El actor deberá presentarse ante la Justicia civil británica en 2026, acusado por tres hombres que lo señalan por hechos ocurridos entre 2000 y 2013.

Hoy 07:46

Kevin Spacey deberá enfrentar tres nuevas demandas por agresión sexual en un tribunal civil de Londres el próximo año. Según informó BBC News, tres hombres iniciaron acciones legales contra el actor por hechos presuntamente cometidos entre 2000 y 2013.

En una audiencia realizada en el Tribunal Superior este miércoles, se propuso como fecha provisional de juicio el 12 de octubre de 2026, aunque aún no está definido si las denuncias se resolverán en un único proceso o en tres juicios consecutivos.

Spacey, quien fue absuelto en 2023 de cargos penales por agresión sexual presentados por cuatro hombres en el Reino Unido, ha negado todas las acusaciones. De acuerdo con BBC News, el actor negó formalmente dos de las tres demandas civiles, y todavía no presentó defensa por la tercera. Su representante no respondió a la consulta de Variety sobre este nuevo proceso.

Uno de los demandantes ya había iniciado una causa en 2022, pero quedó suspendida durante el juicio penal. El denunciante —bajo anonimato otorgado por el tribunal— sostiene que sufrió “daño psiquiátrico y pérdidas económicas” tras un presunto ataque ocurrido en agosto de 2008.

Otro demandante, Ruari Cannon, renunció al anonimato y acusó a Spacey de manosearlo en una fiesta en 2013, mientras participaba en una obra en el Old Vic, teatro donde Spacey se desempeñaba como director artístico. Cannon también participó en la docuserie Spacey Unmasked. Sobre esto, el actor respondió: “Cada vez que se me dio un ámbito adecuado para defenderme, las acusaciones no resistieron el escrutinio y fui exonerado”.

Por último, Spacey enfrentó otra demanda en Nueva York en 2022 presentada por el actor Anthony Rapp, de la cual fue declarado no responsable por un jurado.