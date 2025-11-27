Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 NOV 2025 | 42º
X
Locales

Una joven escritora santiagueña fue premiada con la Faja de Honor de la SADE por su obra juvenil “El Séptimo Rayo”

Ana Cárol Anriquez, autora santiagueña, fue distinguida por la Sociedad Argentina de Escritores en la categoría Literatura Juvenil 2025 por su libro “El Séptimo Rayo. Destino de Sombras”.

Hoy 14:11

La literatura santiagueña vuelve a brillar en el plano nacional. La joven escritora Ana Cárol Anriquez fue distinguida con la Faja de Honor 2025 que otorga la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), uno de los reconocimientos más prestigiosos del país, por su obra de literatura juvenil “El Séptimo Rayo. Destino de Sombras”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ana Cárol Anriquez Ana Cárol Anriquez

Este galardón se entrega cada año para distinguir las mejores obras literarias en castellano y lenguas originarias publicadas durante el periodo anterior. La Faja de Honor es considerada un reconocimiento de excelencia dentro del mundo literario, debido a su trayectoria y relevancia en la promoción de autores de todo el país.

La obra de Anríquez, que cautivó al jurado, fue destacada por su construcción de mundos, profundidad narrativa y sensibilidad dirigida a lectores jóvenes, consolidando así a la autora como una de las voces emergentes más prometedoras de Santiago del Estero.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 27 de noviembre en Santiago del Estero: probabilidad de tormentas y chaparrones y 35ºC de máxima
  2. 2. Le dio una paliza a su novia cuando lo encontró con dos mujeres filmando contenido sexual
  3. 3. Con las manos en la masa: la policía lo atrapó adentro de la casa que entró a robar
  4. 4. Entregaron un reconocimiento a una de las fundadoras de la Esc. de Capacitación Nº 10 en su 56º aniversario
  5. 5. Secuestraron un automóvil con documentación apócrifa en un control vehicular
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT