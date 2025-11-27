Invitan a los cultos en honor a la Virgen del Valle

Las celebraciones se realizarán del 29 de noviembre al 8 de diciembre en la Catedral Basílica, bajo el lema “Virgen del Valle, madre de la esperanza, ayúdanos a crecer en la fe”.

Los organizadores de las festividades religiosas anunciaron el programa de cultos en honor a la Virgen del Valle, que se desarrollará desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre en la Catedral Basílica.

Cada jornada incluirá momentos de oración y celebración, en el marco del lema escogido para este año: “Virgen del Valle, madre de la esperanza, ayúdanos a crecer en la fe”.

A continuación, el cronograma diario previsto:

19.15: Rezo del Rosario y oración a la Virgen.

20.00: Santa Misa.

Para el lunes 8 de diciembre, día central de las celebraciones, se mantendrá el mismo esquema:

19.15: Rosario y oración a la Virgen.

20.00: Santa Misa.

Al finalizar la ceremonia, se realizará la procesión con la imagen alrededor de la Plaza Libertad, como cierre de los cultos.

Las autoridades invitaron a toda la comunidad a participar de estas jornadas de fe y devoción.