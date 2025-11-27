Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 NOV 2025 | 41º
X
WhatsApp

Invitan a los cultos en honor a la Virgen del Valle

Las celebraciones se realizarán del 29 de noviembre al 8 de diciembre en la Catedral Basílica, bajo el lema “Virgen del Valle, madre de la esperanza, ayúdanos a crecer en la fe”.

Hoy 17:33

Los organizadores de las festividades religiosas anunciaron el programa de cultos en honor a la Virgen del Valle, que se desarrollará desde el 29 de noviembre hasta el 8 de diciembre en la Catedral Basílica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cada jornada incluirá momentos de oración y celebración, en el marco del lema escogido para este año: “Virgen del Valle, madre de la esperanza, ayúdanos a crecer en la fe”.

A continuación, el cronograma diario previsto:

19.15: Rezo del Rosario y oración a la Virgen.

20.00: Santa Misa.

Para el lunes 8 de diciembre, día central de las celebraciones, se mantendrá el mismo esquema:

19.15: Rosario y oración a la Virgen.

20.00: Santa Misa.

Al finalizar la ceremonia, se realizará la procesión con la imagen alrededor de la Plaza Libertad, como cierre de los cultos.

Las autoridades invitaron a toda la comunidad a participar de estas jornadas de fe y devoción.

TEMAS Catedral Basílica

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 27 de noviembre en Santiago del Estero: probabilidad de tormentas y chaparrones y 35ºC de máxima
  2. 2. Le dio una paliza a su novia cuando lo encontró con dos mujeres filmando contenido sexual
  3. 3. Con las manos en la masa: la policía lo atrapó adentro de la casa que entró a robar
  4. 4. Añatuya: liberan a abogada tras declararse la nulidad del procedimiento por presunta usurpación
  5. 5. Entregaron un reconocimiento a una de las fundadoras de la Esc. de Capacitación Nº 10 en su 56º aniversario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT