Grabó todo con una cámara oculta: lo asaltaron tras pactar una venta por redes sociales

El damnificado logró registrar la cara de al menos un delincuente. Los supuestos compradores eran cómplices.

Hoy 19:20

Un joven de 21 años y su pareja fueron asaltados el último sábado en la puerta de un supermercado de Ciudadela, después de que pactaron por redes sociales la venta de una cadena de oro.

El robo ocurrió entre las 21 y las 22, sobre la avenida Gaona, entre Pellegrini y Comesaña, y quedó registrado en primera persona: la víctima llevaba anteojos con una cámara oculta que grabó toda la secuencia.

Según reconstruyó el propio damnificado en su denuncia, la operación había sido acordada por internet y el punto de encuentro fijado en la entrada del Coto, ubicado sobre la avenida Gaona.

Al llegar al lugar en una Volkswagen Amarok, el joven y su novia fueron recibidos por otra pareja de jóvenes que simulaba ser compradora pero que, de acuerdo con el testimonio de la víctima, era cómplice de los ladrones.

La filmación muestra cómo, pocos segundos después, tres jóvenes aparecen corriendo desde la zona parquizada del Acceso Oeste. Están armados, llevan gorras, guantes y el rostro cubierto. En cuestión de instantes rodean a las víctimas y las obligan a entregar todo: la cadena de oro, billeteras, teléfonos celulares y la camioneta.

El joven —dedicado a la compra y venta de oro— había decidido usar lentes con cámara por precaución, ante la sospecha de que la transacción podía ser riesgosa. El dispositivo registró el acercamiento de los supuestos compradores, la irrupción del resto de la banda y el momento en que los asaltantes se suben a la Amarok y huyen.

La camioneta apareció cerca de las 23, abandonada y cerrada, a unas cinco cuadras del lugar del asalto, dentro del barrio Fuerte Apache. Personal policial realizó el hallazgo y luego el vehículo fue retirado por el propietario.

El joven hizo la denuncia en la comisaría de Ciudadela y el caso quedó en manos de una fiscalía de San Martín. Los investigadores ahora analizan las imágenes captadas por los anteojos —consideradas clave para identificar a los autores— y cruzan esos registros con cámaras de la zona y los movimientos detectados alrededor del hipermercado. Hasta el momento no hubo detenidos.

Las víctimas, que resultaron ilesas, evitaron brindar detalles adicionales. Los investigadores intentan determinar si el grupo opera en la zona y si utilizó la misma modalidad en otros robos pactados por redes sociales.

Por ahora, la única prueba directa es la grabación realizada por la víctima, que expone con nitidez el momento en que la falsa compradora retrocede, los cómplices irrumpen y el asalto se desencadena en pocos segundos.